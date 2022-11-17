Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев стал чемпионом на международном турнире по кикбоксингу

Как сообщили в администрации Назрановского района, состязания по кикбоксингу проводились Минспортом России в г. Кемерово взамен чемпионата Европы по кикбоксингу, куда состав сборной команды России не поехал.

Ахмед Богатырев является чемпионом России текущего года, победителем первенства России и Европы 2021 года среди юниоров. Последние три года входит в основной состав сборной команды России в весе 67 кг., имеет спортивное звание МС России по кикбоксингу.

Практически на всех соревнованиях Ахмед под руководством Мовсара Кодзоева побеждает уверенно, с явным преимуществом.