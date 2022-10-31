Кикбоксинг

Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев занял первое место на международных соревнованиях по кикбоксингу

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Ингушский спортсмен Ахмед Богатырёв занял первое место на Международных соревнованиях по кикбоксингу «Россия — спортивная держава» в Кемерово.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Богатырёв выступал в разделе «фулл-контакт» среди взрослых в весовой категории до 67 кг.

В международном соревновании приняли участие более 1000 участников. Турнир прошёл под сводами многофункционального спортивного комплекса «Ледовый дворец «Кузбасс» на трех рингах, четырех татами.

Напомним, как действующий чемпион России по кикбоксингу и первый номер сборной в весовой категории до 67 кг, ингушский спортсмен должен был в составе команды выступить на чемпионате Европы по кикбоксингу этого года. Но, так как российскую сборную отстранили от Евро-2022, Богатырёв состязался на турнире России и дружественных стран в Кемерово.

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