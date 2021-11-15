Ингушский спортсмен Ахмед Богатырёв стал чемпионом юниорского первенства Европы по кикбоксингу

Богатырёв добился первого места в весовой категории до 67 кг в разделе «фулл-контакт». Всего он провёл три боя и в финальной встрече победил бойца из Польши.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, вместе со своими воспитанниками в Черногории находился президент федерации кикбоксинга республики и тренер ребят Мовсар Кодзоев.

В соревнованиях принимали участие порядка 1500 спортсменов из 39 стран Европы.