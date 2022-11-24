Вольная борьба

Ингушский спортсмен Али Цокаев стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе

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Спортсмен клуба «Кушт» Али Цокаев стал победителем Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Грозном памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Асланбека Бисултанова.

По информации Федерации спортивной борьбы Ингушетии, Цокаев выступал в весовой категории до 79 кг. Он уверенно боролся во всех встречах, поочередно одолев своих соперников.

Так, первую схватку ингушский спортсмен выиграл со счетом 10:0 у представителя Дагестана, во второй победил еще одного спортсмена из Дагестана со счетом 11:0, за выход в финал повержен соперник со счетом 11:0. Финальная встреча предстояла с борцом из Ставропольского края, но она не состоялась, так как соперник снялся с поединка, таким образом, Али Цокаев стал победителем турнира.

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