Ингушский спортсмен Али Цокаев стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе

По информации Федерации спортивной борьбы Ингушетии, Цокаев выступал в весовой категории до 79 кг. Он уверенно боролся во всех встречах, поочередно одолев своих соперников.

Так, первую схватку ингушский спортсмен выиграл со счетом 10:0 у представителя Дагестана, во второй победил еще одного спортсмена из Дагестана со счетом 11:0, за выход в финал повержен соперник со счетом 11:0. Финальная встреча предстояла с борцом из Ставропольского края, но она не состоялась, так как соперник снялся с поединка, таким образом, Али Цокаев стал победителем турнира.