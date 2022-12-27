Ингушский спортсмен Али Измайлов ворвался в топ-10 лучших боксеров по версии IBF

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов занимает восьмую строчку мирового рейтинга сильнейших боксёров мира в семнадцати весовых категориях. На первом месте в его весовой категории Артур Бетербиев.

Напомним, IBF (англ. International Boxing Federation) — одна из ведущих боксёрских организаций, наряду с WBC, WBO и WBA.