Бокс

Ингушский спортсмен Али Измайлов ворвался в топ-10 лучших боксеров по версии IBF

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Ингушский профессионал Али Измайлов (9-0-0) ворвался в топ-10 лучших боксёров полутяжёлого веса по версии IBF (Международная боксёрская федерация).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов занимает восьмую строчку мирового рейтинга сильнейших боксёров мира в семнадцати весовых категориях. На первом месте в его весовой категории Артур Бетербиев.

Напомним, IBF (англ. International Boxing Federation) — одна из ведущих боксёрских организаций, наряду с WBC, WBO и WBA.

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