ММА

Ингушский спортсмен Али Мальсагов выиграл свой третий бой в рамках турнира ACA Young Eagles 29

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Ингушский боец Али Мальсагов (2-0) выиграл свой третий профессиональный бой в рамках турнира ACA Young Eagles 29.

Как сообщили в Минспорта региона, соревнования прошли в Толстой-Юрте Чеченской Республики. Своего соперника Динура Кишева (0-0) из Черкесска ингушский боец ММА одолел удушающим приемом.

Напомним, промоушен ACA (Absolute Championship Akhmat) показал фанатам 29 боев (шесть боев в основном карде, девятнадцать в предварительном и еще четыре противостояния в ранних прелимах).

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