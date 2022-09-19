Ингушский спортсмен Али Мальсагов выиграл свой третий бой в рамках турнира ACA Young Eagles 29
Ингушский боец Али Мальсагов (2-0) выиграл свой третий профессиональный бой в рамках турнира ACA Young Eagles 29.
Как сообщили в Минспорта региона, соревнования прошли в Толстой-Юрте Чеченской Республики. Своего соперника Динура Кишева (0-0) из Черкесска ингушский боец ММА одолел удушающим приемом.
Напомним, промоушен ACA (Absolute Championship Akhmat) показал фанатам 29 боев (шесть боев в основном карде, девятнадцать в предварительном и еще четыре противостояния в ранних прелимах).