Ингушский спортсмен Али Шакриев выступит на Первенстве мира по вольной борьбе

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи старший тренер сборной России по вольной борьбе среди юниоров, чемпион мира Абдусалам Гадисов объявил состав молодежной команды на первенство мира.

Отмечается, что в состав национальной сборной вошел спортсмен клуба «Вольник» Али Шакриев, он выступит в весовой категории до 86 кг.

Напомним, Первенство мира по вольной борьбе U-20 стартует 14 августа в Аммане (Иордания).