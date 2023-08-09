Вольная борьба

Ингушский спортсмен Али Шакриев выступит на Первенстве мира по вольной борьбе

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Ингушский спортсмен Али Шакриев выступит на Первенстве мира по вольной борьбе U-20 в составе сборной России.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в рамках учебно-тренировочного сбора в Сочи старший тренер сборной России по вольной борьбе среди юниоров, чемпион мира Абдусалам Гадисов объявил состав молодежной команды на первенство мира.

Отмечается, что в состав национальной сборной вошел спортсмен клуба «Вольник» Али Шакриев, он выступит в весовой категории до 86 кг.

Напомним, Первенство мира по вольной борьбе U-20 стартует 14 августа в Аммане (Иордания).

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