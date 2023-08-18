Кикбоксинг

Ингушский спортсмен Алихан Оздоев стал победителем чемпионата Казахстана по кикбоксингу

0

Алихан Оздоев стал победителем чемпионата Казахстана по кикбоксингу — 2023 в разделе К-1 в весовой категории до 67 кг.

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», спортсмен получил право участия в чемпионате мира, который пройдет в Португалии.

Отмечается, что талантливый ингушский единоборец, уже восьмикратный чемпион своей страны, завоевал «золото» в свой день рождения. Алихан Оздоев родился 17 августа 1993 года в г. Степногорске Акмолинской области Казахстана.

Напомним, Оздоев в прошлом году стал победителем чемпионата Азии в дисциплине «лоу-кик» в столице Таиланда — городе Бангкоке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Общественники оценивают качество дорожных работ в Ингушетии
Юным жителям села Долаково Ингушетии рассказали о вреде наркомании
В Ингушетии к 100-летию национальной государственности вышел сборник юмористических рассказов
В столице Ингушетии состоялась встреча с представителями МСП региона
Ингушских школьников приглашают к участию в фотоакции «Мое культурное лето»
Мошенник-«следователь» выманил у жительницы Ингушетии более 1 млн рублей
Ингушских исполнителей народных песен приглашают к участию в конкурсе имени Руслановой
В Ингушетии дан старт строительству семи объектов различного назначения
Жительница Ингушетии получила три года условно за хищение 1,8 млн рублей у фонда соцстраха
Спикер парламента Ингушетии призвал жителей принять активное участие в муниципальных выборах
Семьям погибших при теракте 14 лет назад полицейских оказали помощь в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 