Ингушский спортсмен Алихан Оздоев стал победителем чемпионата Казахстана по кикбоксингу

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», спортсмен получил право участия в чемпионате мира, который пройдет в Португалии.

Отмечается, что талантливый ингушский единоборец, уже восьмикратный чемпион своей страны, завоевал «золото» в свой день рождения. Алихан Оздоев родился 17 августа 1993 года в г. Степногорске Акмолинской области Казахстана.

Напомним, Оздоев в прошлом году стал победителем чемпионата Азии в дисциплине «лоу-кик» в столице Таиланда — городе Бангкоке.