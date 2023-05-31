Ингушский спортсмен Анзор Чаниев стал бронзовым призером турнира по вольной борьбе

Как сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии, эти состязания, посвященные памяти одного из основоположников вольной борьбы в Чечне, впервые были проведены в сезоне-2016, спустя год после смерти именитого наставника.

Отмечается, что в этом году на ковры спорткомплекса «Олимпийск» вышли 168 вольников из 13 регионов страны. За два дня спортсмены разыграли 10 комплектов наград.