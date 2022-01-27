Ингушский спортсмен Аслан Муталиев возглавляет рейтинг ТОП-5 игроков Молодёжного первенства России по футболу
Ингушский спортсмен Аслан Муталиев возглавляет рейтинг ТОП-5 игроков Молодёжного первенства России по футболу «М-Лига» по количеству ключевых передач.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», рейтинг был представлен на днях. Муталиев играет в молодёжном составе футбольного клуба «Спартак».
Напомним, Молодёжное первенство России по футболу — турнир, разыгрываемый молодёжными командами клубов Российской премьер-лиги и командами Юношеской футбольной лиги.