Тяжелая атлетика

Ингушский спортсмен Азраил Плиев стал первым на первенстве Москвы по тяжелой атлетике

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Представитель спортивного клуба «Чингиз» Азраил Плиев стал чемпионом первенства Москвы по тяжелой атлетике.

По итогам соревнований ингушский атлет прошел отбор на первенство России в весовой категории +102 кг. Подопечный тренера Мурада Галаева в сумме поднял вес 340 кг (150 кг и 190 кг).

Напомним, летом текущего года Азраил Плиев стал серебряным призером всероссийского турнира для профессионалов по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу».

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