Ингушский спортсмен Азраил Плиев стал первым на первенстве Москвы по тяжелой атлетике
Представитель спортивного клуба «Чингиз» Азраил Плиев стал чемпионом первенства Москвы по тяжелой атлетике.
По итогам соревнований ингушский атлет прошел отбор на первенство России в весовой категории +102 кг. Подопечный тренера Мурада Галаева в сумме поднял вес 340 кг (150 кг и 190 кг).
Напомним, летом текущего года Азраил Плиев стал серебряным призером всероссийского турнира для профессионалов по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу».