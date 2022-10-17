Ингушский спортсмен Азраил Плиев стал первым на первенстве Москвы по тяжелой атлетике

По итогам соревнований ингушский атлет прошел отбор на первенство России в весовой категории +102 кг. Подопечный тренера Мурада Галаева в сумме поднял вес 340 кг (150 кг и 190 кг).

Напомним, летом текущего года Азраил Плиев стал серебряным призером всероссийского турнира для профессионалов по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу».