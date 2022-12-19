Пауэрлифтинг

Ингушский спортсмен Башир Джаутханов завоевал два «золота» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

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Ингушский спортсмен Башир Джаутханов завоевал две золотые медали на VIII чемпионате мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР/WSF.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в многофункциональном современном спортивном комплексе «Суздаль Арена» в городе Суздаль. Джаутханов выступал в весовой категории до 82 кг.

Башир занял первое место в дисциплине «народный жим» и первое место в дисциплине «русский жим».

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