Ингушский спортсмен Башир Джаутханов завоевал два «золота» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в многофункциональном современном спортивном комплексе «Суздаль Арена» в городе Суздаль. Джаутханов выступал в весовой категории до 82 кг.

Башир занял первое место в дисциплине «народный жим» и первое место в дисциплине «русский жим».