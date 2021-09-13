Ингушский спортсмен Беслан Богатырев стал победителем Всероссийского первенства по боксу имени Иосифа Кобзона
Ингушский спортсмен Беслан Богатырёв, представляющий Москву, стал победителем Всероссийского первенства (турнир класса А) по боксу имени Иосифа Кобзона в весовой категории до 81 кг.
Беслан провёл три боя и одержал победу. Финальные поединки турнира в Одинцово Московской области состоялись 11 сентября в волейбольном центре «Одинцово».
Напомним, турнир, получивший имя Иосифа Кобзона ещё в 2004 году, проводится уже 17 лет. Всероссийские соревнования класса «А» организованы Федерацией бокса Московской области при поддержке Федерации бокса России, а в самом турнире приняли участие около сотни спортсменов из десятка разных регионов страны.