Бокс

Ингушский спортсмен Беслан Богатырев стал победителем Всероссийского первенства по боксу имени Иосифа Кобзона

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Ингушский спортсмен Беслан Богатырёв, представляющий Москву, стал победителем Всероссийского первенства (турнир класса А) по боксу имени Иосифа Кобзона в весовой категории до 81 кг.

Беслан провёл три боя и одержал победу. Финальные поединки турнира в Одинцово Московской области состоялись 11 сентября в волейбольном центре «Одинцово».

Напомним, турнир, получивший имя Иосифа Кобзона ещё в 2004 году, проводится уже 17 лет. Всероссийские соревнования класса «А» организованы Федерацией бокса Московской области при поддержке Федерации бокса России, а в самом турнире приняли участие около сотни спортсменов из десятка разных регионов страны.

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