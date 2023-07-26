Спорт

Ингушский спортсмен Эскархан Осканов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе на поясах

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Ингушский спортсмен Эскархан Осканов, представляющий Казахстан, стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе на поясах-2023.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в Астане. Осканов боролся в классическом стиле в весовой категории до 100 кг.

В двухдневных соревнованиях участвовали около 250 спортсменов из 30 стран мира. Хозяева ковра завоевали 23 медали, что позволило им занять второе общекомандное место, сообщает Zakon. kz.

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