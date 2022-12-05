Самбо

Ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев стал бронзовым призером кубка России по боевому самбо

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Ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев стал бронзовым призером кубка России по боевому самбо 2022.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области. Дугиев, представляющий Ярославль, выступал в весовой категории до 79 кг.

За медали турнира боролись сильнейшие самбисты России, победители и призеры чемпионатов Европы и Мира. Участие в состязаниях приняли 350 спортсменов.

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