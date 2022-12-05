Ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев стал бронзовым призером кубка России по боевому самбо
Ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев стал бронзовым призером кубка России по боевому самбо 2022.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области. Дугиев, представляющий Ярославль, выступал в весовой категории до 79 кг.
За медали турнира боролись сильнейшие самбисты России, победители и призеры чемпионатов Европы и Мира. Участие в состязаниях приняли 350 спортсменов.