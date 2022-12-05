Ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев стал бронзовым призером кубка России по боевому самбо

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области. Дугиев, представляющий Ярославль, выступал в весовой категории до 79 кг.

За медали турнира боролись сильнейшие самбисты России, победители и призеры чемпионатов Европы и Мира. Участие в состязаниях приняли 350 спортсменов.