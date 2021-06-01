Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал три медали на чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Нальчике

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Илез Хашагульгов справа

Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал три медали на открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу WayBJJ Nalchik Open 2021 Jiu Jitsu Championship Gi & No Gi.

Соревнования проходили в столице Кабардино-Балкарии. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Хашагульгов занял первое место в весовой категории до 82 кг в разделе Gi среди пурпурных поясов.

Также ингушский джитсер занял второе место в весовой категории до 80 кг в разделе No Gi и третье место в абсолютной весовой категории в разделе No Gi.

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