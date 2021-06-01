Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал три медали на чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Нальчике

Соревнования проходили в столице Кабардино-Балкарии. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Хашагульгов занял первое место в весовой категории до 82 кг в разделе Gi среди пурпурных поясов.

Также ингушский джитсер занял второе место в весовой категории до 80 кг в разделе No Gi и третье место в абсолютной весовой категории в разделе No Gi.