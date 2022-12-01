Спорт

Ингушский спортсмен Ислам Цицкиев занял первое место на международном турнире

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Ингушский спортсмен Ислам Цицкиев занял первое место на международном турнире по панкратиону «Прорыв 35.0».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования на днях проводила Московская федерация панкратиона. Цицкиев выступал в весовой категории до 70 кг. Ислама вместе с ещё одним победителем состязаний в весовой категории до 80 кг Александром Клименковым тренирует Аслан Бетмирзаев (Aslan Team MMA). Не так давно он получил диплом как лучший тренер международного турнира по смешанным единоборствам ММА «Путь воина».

 

 

 

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