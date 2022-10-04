Ингушский спортсмен Ислам Евлоев является лучшим бомбардиром футбольного клуба «Рязань»

Нападающий Ислам Евлоев в составе своей команды забил седьмой гол в текущем сезоне. На днях ФК «Рязань» обыграл брянское «Динамо» в матче 14-го тура группы 3 подгруппы 1 первенства второй лиги. Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Рязани и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На 21-й минуте «Рязань» повела в счете — ингушский футболист с линии вратарской головой поразил ворота соперника после передачи с края штрафной.

Как сообщил портал ingfootball, «Рязань» после победы над брянской командой набрала 23 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице. «Динамо» с 30 баллами в активе продолжает лидировать в первенстве. В следующем туре 8 октября рязанцы сыграют на выезде против московской «Родины-М».