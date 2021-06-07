Ингушский спортсмен Ислам Картоев победил на международном турнире в Румынии

«В ходе турнира ингушский спортсмен выиграл у представителей Германии (3:0), Венгрии (6:0) и Молдовы (10:0), а в финале со счетом 10:0 победил Доменика Штадлера из Германии», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

По информации Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в составе юниорской сборной России Картоев выступал в весовой категории до 86 кг.