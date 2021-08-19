Ингушский спортсмен Ислам Картоев стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе среди юниоров

Ингушский спортсмен выступал в весовой категории до 86 кг. Он одолел соперника из Индии, в четверть финале уступил иранцу. В утешительной встрече ингушский спортсмен оказался сильнее немца, а в схватке за бронзу со счетом 9:6 одолел Давити Когуашвили из Грузии.

На первенстве мира в Уфе находятся президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев, вице-президент Магомед Мусаев и старший тренер юниорской сборной республики по вольной борьбе Хусейн Мержоев, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба федерации.

Напомним, соревнования среди юниоров по трем стилям борьбы проходят с 13 по 22 августа. Уже 20 августа в борьбу вступят ингушские классики.