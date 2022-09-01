Ингушский спортсмен Ислам Мамилов стал серебряным призёром Чемпионата Азии по грэпплингу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в столице Казахстана городе Нур-Султан. Мамилов выступал в весовой категории до 76 кг.

За выход в финал ингушский спортсмен досрочно выиграл три схватки. Финальная схватка не состоялась.

Напомним, 31 августа Исламу Мамилову вручили чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, что является высшей степенью мастерства в этом виде спорта. Обладатели чёрных поясов BJJ являются настоящими мастерами и экспертами джиу-джитсу, к которым принято обращаться «профессор».