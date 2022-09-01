Ингушский спортсмен Ислам Мамилов стал серебряным призёром Чемпионата Азии по грэпплингу
Ингушский спортсмен Ислам Мамилов, выступающий за Казахстан, стал серебряным призёром Чемпионата Азии по грэпплингу (AIGA среди профессионалов).
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в столице Казахстана городе Нур-Султан. Мамилов выступал в весовой категории до 76 кг.
За выход в финал ингушский спортсмен досрочно выиграл три схватки. Финальная схватка не состоялась.
Напомним, 31 августа Исламу Мамилову вручили чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, что является высшей степенью мастерства в этом виде спорта. Обладатели чёрных поясов BJJ являются настоящими мастерами и экспертами джиу-джитсу, к которым принято обращаться «профессор».