Ингушский спортсмен Ислам Муталиев стал обладателем кубка России по кикбоксингу

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Муталиев выступал в весовой категории свыше 91 кг и получил приз «За лучшую технику». Отмечается, что кикбоксер после продолжительного перерыва снова вышел на ринг и вернул себе лидерство.

Кроме того, Юсуф Дзауров стал бронзовым призёром данных соревнований в этой же весовой категории. Магомед-Башир Баркинхоев завоевал серебро на турнире в весе до 81 кг.