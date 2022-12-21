Кикбоксинг

Ингушский спортсмен Ислам Муталиев стал обладателем кубка России по кикбоксингу

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Ингушский спортсмен Ислам Муталиев стал обладателем кубка России по кикбоксингу — 2022 среди взрослых в дисциплине «фулл-контакт» в городе Анапа.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Муталиев выступал в весовой категории свыше 91 кг и получил приз «За лучшую технику». Отмечается, что кикбоксер после продолжительного перерыва снова вышел на ринг и вернул себе лидерство.

Кроме того, Юсуф Дзауров стал бронзовым призёром данных соревнований в этой же весовой категории. Магомед-Башир Баркинхоев завоевал серебро на турнире в весе до 81 кг.

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