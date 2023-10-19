Ингушский спортсмен Исмаил Барахоев примет участие в первенстве мира по греко-римской борьбе

Об этом стало известно после того, как на днях старший тренер сборной России по греко-римской борьбе U-23 Рустам Тотров представил кандидатуры для участия в соревнованиях и объявил состав сборной на мировое первенство. Отмечается, что Исмаил Барахоев выступит в весовой категории до 77 кг.

Президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поздравил Исмаила Барахоева на спортивной базе в подмосковном Парамоново и пожелал ему удачи на первенстве мира.

«Исмаил преодолел много трудностей на пути к такому событию, принимать участие в первенстве мира — это большая ответственность. Наш спортсмен активно трудился и продолжает трудиться, соблюдает спортивную дисциплину, имеет железную силу воли, уверен, что все это станет подспорьем для него на этих соревнованиях. Я желаю ему удачи!» — подчеркнул Белхороев.

Напомним, что в данное время Исмаил Барахоев вместе со старшим тренером СК «Ади-Ахмад» Исламом Арапхановым находится в Парамоново, где вместе со сборной командой страны завершает подготовку к первенству мира.