Греко-римская борьба

Ингушский спортсмен Исмаил Барахоев примет участие в первенстве мира по греко-римской борьбе

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Ингушский спортсмен, представитель клуба «Ади-Ахмад», выступит на следующей неделе в Тиране (Албания) на первенстве мира по греко-римской борьбе U-23.

Об этом стало известно после того, как на днях старший тренер сборной России по греко-римской борьбе U-23 Рустам Тотров представил кандидатуры для участия в соревнованиях и объявил состав сборной на мировое первенство. Отмечается, что Исмаил Барахоев выступит в весовой категории до 77 кг.

Президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поздравил Исмаила Барахоева на спортивной базе в подмосковном Парамоново и пожелал ему удачи на первенстве мира.

«Исмаил преодолел много трудностей на пути к такому событию, принимать участие в первенстве мира — это большая ответственность. Наш спортсмен активно трудился и продолжает трудиться, соблюдает спортивную дисциплину, имеет железную силу воли, уверен, что все это станет подспорьем для него на этих соревнованиях. Я желаю ему удачи!» — подчеркнул Белхороев.

Напомним, что в данное время Исмаил Барахоев вместе со старшим тренером СК «Ади-Ахмад» Исламом Арапхановым находится в Парамоново, где вместе со сборной командой страны завершает подготовку к первенству мира.

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