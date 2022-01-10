Бокс

Ингушский спортсмен Исмаил Ганижев вызван в юниорскую сборную России по боксу

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Ингушский спортсмен Исмаил Ганижев вызван в юниорскую сборную России по боксу, в настоящее время он выступает в весовой категории до 81 кг.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», по мнению специалистов, Ганижев - один из самых техничных ингушских боксёров.

Он победитель (2018) и призёр (2019) первенств России по боксу среди юношей, победитель первенства Вооружённых сил России по боксу среди юниоров (2019), победитель Международного турнира по боксу в Комсомольске-на-Амуре (2021).

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