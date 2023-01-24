Ингушский спортсмен Исмаил Ханиев завоевал золото первенства Дагестана по вольной борьбе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Ханиев (УОР Хасавюрта, СК «Чингиз») боролся на соревнованиях памяти Г. Гамидова в Хасавюрте (отбор на первенство СКФО) в весовой категории до 71 кг.

Исмаила дагестанские специалисты назвали претендентом на звание лучшего борца соревнований — ученик заслуженного тренера России Али Исхакова выиграл пять схваток с общим счетом 51:3.