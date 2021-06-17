Кикбоксинг

Ингушский спортсмен из Казахстана Алихан Оздоев стал победителем международного турнира по кикбоксингу

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Ингушский спортсмен из Казахстана Алихан Оздоев стал победителем Международного турнира по кикбоксингу WAKO Uzbekistan Open в Ташкенте.

Пятикратный чемпион Казахстана по кикбоксингу, обладатель Кубка мира Алихан Оздоев одолел украинского кикбоксёра, чемпиона Украины, мастера спорта международного класса, обладателя Кубка Европы WAKO Богдана Базюка.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», по исходу трёх раундов единогласным решением победа была присуждена ингушскому спортсмену. Оздоев, таким образом, стал победителем турнира WAKO PRO Uzbekistan Open среди профессионалов в весовой категории 66,8 кг.

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