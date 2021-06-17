Ингушский спортсмен из Казахстана Алихан Оздоев стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Пятикратный чемпион Казахстана по кикбоксингу, обладатель Кубка мира Алихан Оздоев одолел украинского кикбоксёра, чемпиона Украины, мастера спорта международного класса, обладателя Кубка Европы WAKO Богдана Базюка.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», по исходу трёх раундов единогласным решением победа была присуждена ингушскому спортсмену. Оздоев, таким образом, стал победителем турнира WAKO PRO Uzbekistan Open среди профессионалов в весовой категории 66,8 кг.