Ингушский спортсмен из Казахстана Алихан Оздоев стал победителем международного турнира по кикбоксингу
Ингушский спортсмен из Казахстана Алихан Оздоев стал победителем Международного турнира по кикбоксингу WAKO Uzbekistan Open в Ташкенте.
Пятикратный чемпион Казахстана по кикбоксингу, обладатель Кубка мира Алихан Оздоев одолел украинского кикбоксёра, чемпиона Украины, мастера спорта международного класса, обладателя Кубка Европы WAKO Богдана Базюка.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», по исходу трёх раундов единогласным решением победа была присуждена ингушскому спортсмену. Оздоев, таким образом, стал победителем турнира WAKO PRO Uzbekistan Open среди профессионалов в весовой категории 66,8 кг.