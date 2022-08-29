Ингушский спортсмен Магомед-Амин Цечоев стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо

В юниорских соревнованиях в Магнитогорске приняли участие более 400 юношей и девушек из различных городов России, стран ближнего зарубежья. Турнир является отбором на первенство России.

По информации спортклуба «Чингиз», Магомед-Амин Цечоев выступил в весовой категории до 73 кг и провёл пять схваток, уступив лишь в финальном поединке дзюдоисту из Челябинской области «по замечаниям».