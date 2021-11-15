Кикбоксинг

Ингушский спортсмен Магомед-Башир Баркинхоев стал чемпионом юниорского первенства Европы по кикбоксингу

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Магомед-Башир Баркинхоев стал первым на юниорском первенстве Европы по кикбоксингу в Черногории.

Ингушский боец выступил лучше всех среди юниоров весовой категории до 75 кг в разделе «фулл-контакт». Всего Баркинхоев провёл три боя, в финальной схватке он одолел бывшего победителя Европы представителя России из Северной Осетии.

Вместе со своими воспитанниками в Черногории находился президент Федерации кикбоксинга РИ и тренер ребят Мовсар Кодзоев.

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