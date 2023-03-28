Ингушский спортсмен Магомед Евлоев примет участие в чемпионате Азии по борьбе

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в настоящее время борец проходит последний этап подготовки вместе со сборной республики по вольной борьбе в рамках учебно-тренировочного сбора на базе РСТЦ «Мужичи».

Первоначально чемпионат Азии должен был пройти в Индии, но из-за тамошних околоспортивных скандалов решили поменять страну. В конечно счёте остановились на Казахстане, где чемпионат континента проходил ещё в 2021 году — его принимала Алматы, а в Астане в 2019 году был успешно проведен лицензионный чемпионат мира.

Отмечается, что в борцовских баталиях в Казахстане примут участие более 20 стран.