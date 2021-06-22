Ингушский спортсмен Магомед Льянов успешно выступил на чемпионате России по тхэквондо в Адыгее

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района, соревнования проходили в столице Адыгеи — Майкопе. Ингушский тхэквондист выступил на турнире в весовой категории до 54 кг и занял в итоге третье место.

В майкопском Дворце спорта «Якуб Коблев» Льянов выполнил норматив мастера спорта России.

В турнире приняло участие более 1500 спортсменов из разных регионов страны.