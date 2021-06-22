Тхэквондо

Ингушский спортсмен Магомед Льянов успешно выступил на чемпионате России по тхэквондо в Адыгее

0

Ингушский спортсмен Магомед Льянов в составе сборной Московской области успешно выступил на чемпионате России по тхэквондо (ВТФ).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Джейрахского района, соревнования проходили в столице Адыгеи — Майкопе. Ингушский тхэквондист выступил на турнире в весовой категории до 54 кг и занял в итоге третье место.

В майкопском Дворце спорта «Якуб Коблев» Льянов выполнил норматив мастера спорта России.
В турнире приняло участие более 1500 спортсменов из разных регионов страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ингушском городе воинской славы Малгобеке прошла акция ко Дню памяти и скорби
Ингушская молодежь приняла участие в обсуждении фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»
В Ингушетии за сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная памяти погибших правоохранителей
425 млн руб. будет выделено Минсельхозом России на развитие двух сельских поселений в Ингушетии
В Ингушетии утвержден перечень образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка
Военно-учетные столы администраций сел Малгобекского района Ингушетии рассказали о своей работе
Жителей Ингушетии приглашают принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
Сегодня мы скорбим по всем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа — Сластенин
Калиматов в День памяти и скорби призвал жителей республики ценить настоящее и дорожить миром
Ингушетия в тройке регионов-«лидеров» по числу зарегистрированных преступлений в текущем году

Главное

Яндекс.Метрика

 