Вольная борьба

Ингушский спортсмен Магомет Евлоев стал чемпионом Таджикистана по вольной борьбе

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Представитель спортклуба «Кушт» Магомет Евлоев стал чемпионом Таджикистана по вольной борьбе, соревнования проходили во Дворце тенниса и водных видов спорта в Душанбе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, Евлоев завоевал золото в заключительной схватке в весовой категории 74 кг. Соперником ингушского атлета стал Мадасан Ашрафхонов. Встреча завершилась со счетом 0:4.

По результатам состязаний Магомет вошёл в сборную Таджикистана и обеспечил путевку на чемпионат Азии, который пройдет в Индии в конце марта текущего года.

 

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