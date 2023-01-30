Ингушский спортсмен Магомет Евлоев стал чемпионом Таджикистана по вольной борьбе

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, Евлоев завоевал золото в заключительной схватке в весовой категории 74 кг. Соперником ингушского атлета стал Мадасан Ашрафхонов. Встреча завершилась со счетом 0:4.

По результатам состязаний Магомет вошёл в сборную Таджикистана и обеспечил путевку на чемпионат Азии, который пройдет в Индии в конце марта текущего года.