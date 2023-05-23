Вольная борьба

Ингушский спортсмен Мансур-Бек Барахоев стал победителем турнира по вольной борьбе

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Ингушский спортсмен Мансур-Бек Барахоев стал победителем Всероссийского турнира по вольной борьбе среди взрослых на призы ОАО «Щёкиноазот».

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в г. Щёкино Тульской области. Барахоев выступал в весовой категории до 86 кг.

Сообщается, что в физкультурно-оздоровительном комплексе детско-юношеской спортивной школы № 1 собрались спортсмены из городов Тульской и Московской областей, Орла, Калуги, Брянска, Смоленска, Воронежа, Липецка, Краснодара, Старого Оскола, Белгорода, Архангельска, Сыктывкара, республик Северная Осетия и Крым. Всего более 350 человек оспаривали звание сильнейшего.

 

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