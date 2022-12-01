Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Мансур Гойгов получил пурпурный пояс

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Ингушский спортсмен Мансур Гойгов получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу от чёрного пояса Арманжана Рузахунова (Казахстан).

Напомним, не так давно Гойгов завоевал на всероссийском турнире по джиу-джитсу ACBJJ Russian Open Championship 2022 «золото» в разделе Gi, «бронзу» в разделе No-Gi в весовой категории свыше 75 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», к выступлениям в столице России Мансура готовил его наставник Беслан Кортоев.

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