Ингушский спортсмен Мансур Гойгов получил пурпурный пояс
Ингушский спортсмен Мансур Гойгов получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу от чёрного пояса Арманжана Рузахунова (Казахстан).
Напомним, не так давно Гойгов завоевал на всероссийском турнире по джиу-джитсу ACBJJ Russian Open Championship 2022 «золото» в разделе Gi, «бронзу» в разделе No-Gi в весовой категории свыше 75 кг.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», к выступлениям в столице России Мансура готовил его наставник Беслан Кортоев.