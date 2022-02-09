Ингушский спортсмен Мансур Яндиев стал вторым на чемпионате Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Усть-Каменогорск, Мансур выступал в весовой категории до 55 кг.

Тренирует Яндиева выступающий борец Ислам Кокурхоев, ставший прошлым летом «золотым» призёром чемпионата Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг по версии AIGA среди мастеров.

Мансуру 15 лет, грэпплингом он занимается четыре года. За это время он успел трижды стать чемпионом Акмолинской области и один раз серебряным призером чемпионата Казахстана.