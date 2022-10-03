Ингушский спортсмен Мурад Евлоев вошел в ТОП-40 лучших борцов вольного стиля мира

Как сообщает интернет-ресурс «Ингушспорт», на днях был обновлён мировой рейтинг борцов по версии UWW. Мурад Евлоев поднялся на три позиции и занимает 39-е место в мировом рейтинге среди борцов вольного стиля в весовой категории до 70 кг.

Напомним, ингушский спортсмен стал серебряным призёром Международного рейтингового турнира в Риме.