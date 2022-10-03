Борьба

Ингушский спортсмен Мурад Евлоев вошел в ТОП-40 лучших борцов вольного стиля мира

0

Ингушский спортсмен Мурад Евлоев, выступающий за сборную Азербайджана, вошёл в ТОП-40 лучших борцов вольного стиля мира в весовой категории до 70 кг.

Как сообщает интернет-ресурс «Ингушспорт», на днях был обновлён мировой рейтинг борцов по версии UWW. Мурад Евлоев поднялся на три позиции и занимает 39-е место в мировом рейтинге среди борцов вольного стиля в весовой категории до 70 кг.

Напомним, ингушский спортсмен стал серебряным призёром Международного рейтингового турнира в Риме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские юниоры успешно выступили на первенстве Москвы по дзюдо
Госавтоинспекторы провели профилактическую беседу с учащимися ГКК Ингушетии
В сельском поселении Мужичи Ингушетии состоялось официальное открытие спортивного зала
В Ингушетии могут производить свои беспилотники
В Ингушетии построят реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест
Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении в состав России новых регионов
Дорожники Ингушетии приступили к укладке асфальта на автодороге «Экажево-Али-юрт»
В двух селах Ингушетии четыре дня будут отключать свет из-за ремонтных работ
В детской школе искусств города Карабулака Ингушетии проходит выставка «Так звучит цвет»
Делегация Ингушетии приняла участие в туристическом форуме «Открытый Дагестан-2022»
Ветераны МВД Ингушетии поздравили коллегу с 77-летием

Главное

Яндекс.Метрика

 