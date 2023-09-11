Греко-римская борьба

Ингушский спортсмен Рашид Дзангиев попал в состав юношеской сборной России по греко-римской борьбе

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Ингушский спортсмен, воспитанник геленджикской школы классической борьбы Рашид Дзангиев стал серебряным призёром юношеского турнира «Кубок России» памяти олимпийского чемпиона, ЗМС Анатолия Парфенова.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования завершились на днях в г. Бор. Дзангиев выступал в весовой категории до 42 кг.

По итогам турнира Рашид попал в состав юношеской сборной России по греко-римской борьбе. Тренируется юноша под руководством Дмитрия Кесопуло и Степана Реутова.

Напомним, в состязаниях в Нижегородской области приняли участие более 500 борцов из 53 регионов Российской Федерации.

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