Ингушский спортсмен Рашид Дзангиев попал в состав юношеской сборной России по греко-римской борьбе

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования завершились на днях в г. Бор. Дзангиев выступал в весовой категории до 42 кг.

По итогам турнира Рашид попал в состав юношеской сборной России по греко-римской борьбе. Тренируется юноша под руководством Дмитрия Кесопуло и Степана Реутова.

Напомним, в состязаниях в Нижегородской области приняли участие более 500 борцов из 53 регионов Российской Федерации.