Ингушский спортсмен Рашид Костоев стал чемпионом СКФО по легкой атлетике

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, на днях в Ставрополе проходили чемпионат и первенство СКФО по легкой атлетике. Участниками соревнований стали более 300 спортсменов.

По информации федерации легкой атлетики республики, Ингушетию на соревнованиях представляли шесть спортсменов. Команда выезжала в столицу Ставрополья под руководством президента Федерации легкой атлетики республики Раи Манкиевой.

Представитель ингушской сборной Илез Точиев выполнил норматив первого юношеского разряда в категории среди спортсменов до 18 лет.