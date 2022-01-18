Спорт

Ингушский спортсмен Рашид Костоев стал чемпионом СКФО по легкой атлетике

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Ингушский спортсмен Рашид Костоев стал чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по легкой атлетике, показав лучший результат на 60 метров. В беге на 200 м он завоевал серебряную медаль.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, на днях в Ставрополе проходили чемпионат и первенство СКФО по легкой атлетике. Участниками соревнований стали более 300 спортсменов.

По информации федерации легкой атлетики республики, Ингушетию на соревнованиях представляли шесть спортсменов. Команда выезжала в столицу Ставрополья под руководством президента Федерации легкой атлетики республики Раи Манкиевой.

Представитель ингушской сборной Илез Точиев выполнил норматив первого юношеского разряда в категории среди спортсменов до 18 лет.

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