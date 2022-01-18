Ингушский спортсмен Рашид Костоев стал чемпионом СКФО по легкой атлетике
Ингушский спортсмен Рашид Костоев стал чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по легкой атлетике, показав лучший результат на 60 метров. В беге на 200 м он завоевал серебряную медаль.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, на днях в Ставрополе проходили чемпионат и первенство СКФО по легкой атлетике. Участниками соревнований стали более 300 спортсменов.
По информации федерации легкой атлетики республики, Ингушетию на соревнованиях представляли шесть спортсменов. Команда выезжала в столицу Ставрополья под руководством президента Федерации легкой атлетики республики Раи Манкиевой.
Представитель ингушской сборной Илез Точиев выполнил норматив первого юношеского разряда в категории среди спортсменов до 18 лет.