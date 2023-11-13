Самбо

Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате мира по самбо в Армении

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Ингушский спортсмен Рустам Талдиев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо, который проходил в Ереване с 10 по 12 ноября.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Талдиев выступал на соревнованиях в разделе «боевое самбо» в весовой категории до 71 кг. Отмечается, что на пути к золотой медали в финале был повержен представитель Сербии Стефан Зупарик.

В чемпионате мира в Армении приняли участие самбисты из 65 стран мира. Они боролись за 21 комплект медалей в спортивном и боевом разделах турнира.

«Российские самбисты выступали на этих состязаниях под флагом Международной федерации самбо (аббревиатура ФИАС-1) и завоевали 17 медалей — 13 золотых, одну серебряную и три бронзовые», — рассказали в Минспорта Ингушетии.

Напомним, Рустам является не только самбистом, но и бойцом смешанных единоборств. Он трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион России по боевому самбо, мастер спорта страны международного класса, заслуженный мастер спорта РФ.

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