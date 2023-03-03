Самбо

Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате России по боевому самбо

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Рустам Талдиев

Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал первое место чемпионата России по боевому самбо в Перми.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Талдиев, представляющий Санкт-Петербург, выступал в весовой категории до 71 кг. По итогам состязаний Рустам был включён в сборную России для участия в чемпионате мира.

Ещё один ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев поднялся на третью ступеньку пьедестала чемпионата в той же весовой категории — до 71 кг.

Отмечается, что в течение трёх дней на четырёх коврах более 650 спортсменов из 71 региона России оспаривали путёвки на мировой старт. В поединках принимали участие 33 заслуженных мастера спорта, 94 мастера спорта международного класса, 315 мастеров спорта и более 170 кандидатов в мастера.

 

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