Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате России по боевому самбо

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Талдиев, представляющий Санкт-Петербург, выступал в весовой категории до 71 кг. По итогам состязаний Рустам был включён в сборную России для участия в чемпионате мира.

Ещё один ингушский спортсмен Ибрагим Дугиев поднялся на третью ступеньку пьедестала чемпионата в той же весовой категории — до 71 кг.

Отмечается, что в течение трёх дней на четырёх коврах более 650 спортсменов из 71 региона России оспаривали путёвки на мировой старт. В поединках принимали участие 33 заслуженных мастера спорта, 94 мастера спорта международного класса, 315 мастеров спорта и более 170 кандидатов в мастера.