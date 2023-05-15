Греко-римская борьба

Ингушский спортсмен стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе

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Ингушский спортсмен Турпал Мазаев стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года в Каспийске, посвященного памяти Сураката Асиятилова.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях принимали участие победители и призеры первенств России, Европы и мира.

Воспитанник спортклуба «Ади-Ахмад» уверенно выиграл схватки у всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. На пути к золотой медали ингушский борец одолел представителей Ростовской и Владимирской областей, Республики Адыгея и во всех схватках показал бескомпромиссность и спортивное мастерство.

Комментируя успешное выступление Мазаева, президент Федерации спортивной борьбы РИ Руслан Белхороев отметил, что любое усилие и стремление всегда приносят свои плоды.

«Дисциплина, настойчивость, сила воли, трудолюбие и упорство — основные слагаемые успеха для любого спортсмена. Турпалу Мазаеву присущи все эти качества. Прилагая усилие и терпение, он идёт к своей цели. Уверен, что не за горами медали европейских и мировых уровней. В этом весе в спортклубе «Ади-Ахмад» еще один лидер — Рамазан Арапханов, к сожалению, по причине травмы он пропустил этот старт, и его смог достойно заменить Турпал Мазаев», — прокомментировал Белхороев.

Ответственными на соревнованиях были тренер высшей категории Алихан Арапханов и тренер спортклуба «Ади-Ахмад» Ислам Хамхоев.

 

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