Ингушский спортсмен стал призером Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе
Ингушский спортсмен Али Горданов завоевал бронзовую медаль на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе.
Как сообщили в Минспорта региона, за победу в дисциплине карате (средство защиты) боролись свыше 200 спортсменов из более чем 15 регионов России. Одним из призеров в этом виде стал ингушский спортсмен Али Горданов (тренер Абдул-Азит Шаухалов).
Напомним, ингушский каратист выступал в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории до 57 кг.