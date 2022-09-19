Карате

Ингушский спортсмен стал призером Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе

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Ингушский спортсмен Али Горданов завоевал бронзовую медаль на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе.

Как сообщили в Минспорта региона, за победу в дисциплине карате (средство защиты) боролись свыше 200 спортсменов из более чем 15 регионов России. Одним из призеров в этом виде стал ингушский спортсмен Али Горданов (тренер Абдул-Азит Шаухалов).

Напомним, ингушский каратист выступал в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории до 57 кг.

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