Ингушский спортсмен Тамерлан Дзауров завоевал «золото» на юношеском первенстве мира по грэпплингу

Ингушский спортсмен выступили на этих соревнованиях весовой категории до 73 кг. На пути к победе он с явным преимуществом выиграл три схватки и в финале одолел соперника из Москвы.

«Для нашей республики победа Тамерлана на мировом первенстве в этом виде спорта имеет огромное значение, до этого только один представитель Ингушетии, Азамат Шибилов, становился победителем первенства мира по грэпплингу», — отметили в спортивном ведомстве региона.

Подготовил спортсмена к соревнованиям тренер, президент Федерации смешанных единоборств РИ Ваха Шанхоев.

В московском турнире принимали участие порядка 300 спортсменов более чем из 30 стран мира.