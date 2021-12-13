Грэпплинг

Ингушский спортсмен Тамерлан Дзауров завоевал «золото» на юношеском первенстве мира по грэпплингу

0

Воспитанник клуба «Ингфайтер» Тамерлан Дзауров стал победителем первенства мира по грэпплингу в столице России, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта.

Ингушский спортсмен выступили на этих соревнованиях весовой категории до 73 кг. На пути к победе он с явным преимуществом выиграл три схватки и в финале одолел соперника из Москвы.

«Для нашей республики победа Тамерлана на мировом первенстве в этом виде спорта имеет огромное значение, до этого только один представитель Ингушетии, Азамат Шибилов, становился победителем первенства мира по грэпплингу», — отметили в спортивном ведомстве региона.

Подготовил спортсмена к соревнованиям тренер, президент Федерации смешанных единоборств РИ Ваха Шанхоев.

В московском турнире принимали участие порядка 300 спортсменов более чем из 30 стран мира.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 700 инвалидов получат помощь в Ингушетии от Минтруда
Ингушские боксеры завоевали медали высшего достоинства на Всероссийских соревнованиях в Москве
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Дары музею»
В Центральной школе искусств Ингушетии прошел республиканский конкурс «Наши надежды»
В Ингушетии пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Минспорта республики за 2021 год
В Ингушетии проведут межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди юношей и юниоров
Глава Ингушетии 25 декабря проведет «Прямую линию» с жителями региона
Минобрнауки Ингушетии запускает рубрику «Заслуженные учителя Ингушетии»
Ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев в составе клуба «Явара Нева» выиграл Лигу чемпионов Европы
Ингушский спортсмен Магомед Барахоев стал победителем Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе в Рязани
В Ингушетии за сутки выявили 78 новых случаев Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 