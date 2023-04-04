Ингушский спортсмен Тимур Гумуков стал победителем открытого чемпионата СКФО по спортивному миксфайту

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили на «Ессентуки Арене» в Ставропольском крае. Гумуков выступал в весовой категории до 71 кг. Он получил право выступать на всероссийском турнире.

В состязаниях в Ессентуках принимали участие спортсмены от 8 до 40 лет в весовых категориях от 22 до 93+ килограммов.

Напомним, в настоящее время спортивный миксфайт — это популярный и стремительно развивающийся самостоятельный вид спорта. Стиль спортивного миксфайта достаточно сходен со смешанными боевыми искусствами — Mix Martial Arts (ММА), панкратион, которые активно развиваются последние 30 лет.