Чемпионат

Ингушский спортсмен Тимур Гумуков стал победителем открытого чемпионата СКФО по спортивному миксфайту

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Ингушский спортсмен Тимур Гумуков, представляющий клуб Kaloy Тeam, стал победителем открытого чемпионата СКФО по спортивному миксфайту.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили на «Ессентуки Арене» в Ставропольском крае. Гумуков выступал в весовой категории до 71 кг. Он получил право выступать на всероссийском турнире.

В состязаниях в Ессентуках принимали участие спортсмены от 8 до 40 лет в весовых категориях от 22 до 93+ килограммов.

Напомним, в настоящее время спортивный миксфайт — это популярный и стремительно развивающийся самостоятельный вид спорта. Стиль спортивного миксфайта достаточно сходен со смешанными боевыми искусствами — Mix Martial Arts (ММА), панкратион, которые активно развиваются последние 30 лет.

 

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