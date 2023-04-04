Ингушский спортсмен Тимур Гумуков стал победителем открытого чемпионата СКФО по спортивному миксфайту
Ингушский спортсмен Тимур Гумуков, представляющий клуб Kaloy Тeam, стал победителем открытого чемпионата СКФО по спортивному миксфайту.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили на «Ессентуки Арене» в Ставропольском крае. Гумуков выступал в весовой категории до 71 кг. Он получил право выступать на всероссийском турнире.
В состязаниях в Ессентуках принимали участие спортсмены от 8 до 40 лет в весовых категориях от 22 до 93+ килограммов.
Напомним, в настоящее время спортивный миксфайт — это популярный и стремительно развивающийся самостоятельный вид спорта. Стиль спортивного миксфайта достаточно сходен со смешанными боевыми искусствами — Mix Martial Arts (ММА), панкратион, которые активно развиваются последние 30 лет.