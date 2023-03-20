Ингушский спортсмен завоевал бронзу на юношеском первенстве России по греко-римской борьбе

По информации Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в соревнованиях приняли участие 475 спортсменов из 61 региона России. Костоев выступал в весовой категории до 42 кг.

На пути к бронзовой медали ингушский борец провел четыре схватки — первую выиграл у соперника из Московской области, во второй встрече уступил оппоненту из Пензенской области; третий поединок стал «ингушским» — на ковре оказались два уроженца Ингушетии, встречу выиграл Костоев. В бронзовом финале наш спортсмен соперничал с представителем Башкортостана и выиграл его со счетом 9:0, не отдав сопернику ни одного балла.

Ответственный тренер на соревнованиях от Ингушетии — старший тренер юношеской сборной Ингушетии по греко-римской борьбе Иса Оздоев.