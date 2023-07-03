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Ингушский студент стал финалистом Московской международной хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана

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Мухаммад-Амин Оздоев

Уроженец Ингушетии, студент 4-го курса Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Мухаммад-Амин Оздоев в финале XXXI Московской международной студенческой хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана победил в конкурсе «Пародонтальная хирургия».Уроженец Ингушетии, студент 4-го курса Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Мухаммад-Амин Оздоев в финале XXXI Московской международной студенческой хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана победил в конкурсе «Пародонтальная хирургия».

 

Как сообщили в Постпредстве республики, Мухаммад-Амин на биофантоме провел операцию по удалению зуба в условиях местной анестезии с консервацией лунки с использованием свободного десневого трансплантата с нёба.

Отмечается, что операция была проведена на высшем уровне, и Оздоев занял почетное первое место.

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