Ингушский студент стал финалистом Московской международной хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана
Уроженец Ингушетии, студент 4-го курса Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Мухаммад-Амин Оздоев в финале XXXI Московской международной студенческой хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана победил в конкурсе «Пародонтальная хирургия».Уроженец Ингушетии, студент 4-го курса Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Мухаммад-Амин Оздоев в финале XXXI Московской международной студенческой хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана победил в конкурсе «Пародонтальная хирургия».
Как сообщили в Постпредстве республики, Мухаммад-Амин на биофантоме провел операцию по удалению зуба в условиях местной анестезии с консервацией лунки с использованием свободного десневого трансплантата с нёба.
Отмечается, что операция была проведена на высшем уровне, и Оздоев занял почетное первое место.