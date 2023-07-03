Ингушский студент стал финалистом Московской международной хирургической олимпиады имени академика Михаила Перельмана

Как сообщили в Постпредстве республики, Мухаммад-Амин на биофантоме провел операцию по удалению зуба в условиях местной анестезии с консервацией лунки с использованием свободного десневого трансплантата с нёба.

Отмечается, что операция была проведена на высшем уровне, и Оздоев занял почетное первое место.