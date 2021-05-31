Ингушский судебный пристав взял «бронзу» на чемпионате СКФО по служебному двоеборью

Турнир проходил в Ставрополе. Спортсмены состязались в двух видах программы: кросс на 3000 метров и стрельба из боевого ручного стрелкового оружия.

«От службы судебных приставов Ингушетии в чемпионате участие принимали три сотрудника. По итогам турнира первым в стрельбе стал старший смены на объекте — судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов города Магаса младший лейтенант внутренней службы Якуб Бештоев, который в общем зачете оказался на третьем месте», — сказал сотрудник пресс-службы УФССП по региону.

По его словам, после подведения итогов соревнований будет сформирована сборная команда Северо-Кавказского федерального округа, которая выступит в заключительном этапе чемпионата ФССП России.