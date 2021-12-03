Ингушский театр юного зрителя побывал со спектаклем в коррекционной школе города Сунжи

0

Ингушский театр юного зрителя представил учащимся специальной коррекционной школы-интерната г. Сунжи спектакль Михаила Андреева в постановке Вадима Домбровского «Чуче», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие было приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается 3 декабря.

«Это серьезное событие, не только для фондов и организаций, но и для многих неравнодушных людей, которые в этот день проявляют особое внимание к обделенным здоровьем людям. Дети, к которым мы приехали со спектаклем, с интересом наблюдали за приключениями героев сказки, в которой есть смешные и трогательные сцены. Их глаза сияли, и это дорогого стоит», — отметили ингушские кукольники.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Люди с ограниченными возможностями заслуживают глубокого уважения за целеустремленность — Калиматов
В памятный день 19 юнармейцам Ингушетии вручили медали доблести III степени
День неизвестного солдата — дата, объединяющая народ, считает Глава Ингушетии
Энергетики Ингушетии провели экскурсию на питающий центр «Плиево» для старшеклассников
В Ингушетии досрочно завершена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги — 2021»
Президент России поручил разработать план действий из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Житель Ингушетии может отправиться в тюрьму за нападение на полицейского
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом
В Ингушетии за весь период умерло 428 человек с Covid-19
Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании 100 тыс. рублей за нарушение большегрузом ПДД
Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал бронзовым призером чемпионата мира в Румынии

Главное

Яндекс.Метрика

 