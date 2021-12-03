Ингушский театр юного зрителя побывал со спектаклем в коррекционной школе города Сунжи

Мероприятие было приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается 3 декабря.

«Это серьезное событие, не только для фондов и организаций, но и для многих неравнодушных людей, которые в этот день проявляют особое внимание к обделенным здоровьем людям. Дети, к которым мы приехали со спектаклем, с интересом наблюдали за приключениями героев сказки, в которой есть смешные и трогательные сцены. Их глаза сияли, и это дорогого стоит», — отметили ингушские кукольники.