Ингушский театр юного зрителя представит в Пятигорске два спектакля

По словам собеседника, 20 ноября в 11:00 и 14:00 пятигорские ребятишки увидят спектакль Ирины Токмаковой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» в постановке Лейлы Хадзиевой, а 21 ноября, также в 11:00 и 14:00, спектакль Михаила Андреева «Чуче» в постановке Вадима Домбровского.

«Сюжеты спектаклей основаны на вечной борьбе добра со злом, истинной дружбе и взаимовыручке, где каждый герой ищет своё место под солнцем и проявляет настоящие качества человеческого характера», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, организатор мероприятий — Ставропольский краевой театр кукол «Золотой ключик».