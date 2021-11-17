Ингушский театр юного зрителя представит в Пятигорске два спектакля
В рамках Всероссийской недели «Театр — детям и юношеству», которая ежегодно проходит с 21 по 30 ноября, артисты Ингушского ТЮЗа представят в Пятигорске Ставропольского края два спектакля, сообщили в пресс-службе учреждения.
По словам собеседника, 20 ноября в 11:00 и 14:00 пятигорские ребятишки увидят спектакль Ирины Токмаковой «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» в постановке Лейлы Хадзиевой, а 21 ноября, также в 11:00 и 14:00, спектакль Михаила Андреева «Чуче» в постановке Вадима Домбровского.
«Сюжеты спектаклей основаны на вечной борьбе добра со злом, истинной дружбе и взаимовыручке, где каждый герой ищет своё место под солнцем и проявляет настоящие качества человеческого характера», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».
По его словам, организатор мероприятий — Ставропольский краевой театр кукол «Золотой ключик».