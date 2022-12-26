Театр

Ингушский театр юного зрителя приглашает на новогоднюю программу

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Ингушский театр юного зрителя готовит для жителей и гостей республики новогоднюю программу «Надж-гIан цIай («Праздник дуба») в постановке главного режиссера театра Лейлы Хадзиевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Зрителей ждет сказочное представление, во время которого они узнают, как встречали новый год в далекие времена предки ингушей.

ТЮЗ приглашает зрителей 26, 28, 29, 30 и 31 декабря, начало представлений в 11:00 и 14:00, а также с 1 по 7 января в 12:00.

Билеты и заявки по телефонам: +7-928-748-15-38, +7-963-173-22-33, +7-964-027-66-65. Билеты доступны также по программе «Пушкинская карта».

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