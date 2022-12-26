Награждение

Ингушский тренер Руслан Чапанов удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры»

0

Указом Президента России известный ингушский тренер Руслан Чапанов удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры», входящего в систему государственных наград.

Министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, с большим удовольствием вручил награду легенде бокса, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Напомним, советский и российский тренер по боксу Руслан Чапанов считается основоположником школы бокса Ингушетии. Он личный тренер ряда титулованных ингушских боксёров, в том числе олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева и чемпиона мира среди профессионалов Ахмеда Котиева. Чапанов является заслуженным тренером России по боксу и кикбоксингу. Знаменитый наставник в 2010 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Долаково Ингушетии завершено строительство школы
Волонтеров Ингушетии приглашают к участию в экспедиции РГО «Тайны янтарного края»
В Сунже Ингушетии крупные магазины обязались не поднимать цены на продукты
В Назрановском районе Ингушетии заявили о недопустимости роста цен на продукты в преддверии Нового года
Минприроды Ингушетии предостерегает жителей от незаконной рубки хвойных деревьев
В Карабулаке Ингушетии вручили призы за лучшее новогоднее оформление торговых объектов
Депутаты парламента Ингушетии подарили детям подарки в рамках акции «Ёлка желаний»
11 спортивным залам сел Пригородного района Минспорта Ингушетии передан инвентарь от спонсора
В Ингушетии прошел вечер памяти ингушской гармонистки Раи Евлоевой
В МВД по Ингушетии призвали покупать пиротехнику в специализированных магазинах
Спикер парламента Ингушетии исполнил мечту мальчика о велосипеде

Главное

Яндекс.Метрика

 