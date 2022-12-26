Ингушский тренер Руслан Чапанов удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры»

Министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, с большим удовольствием вручил награду легенде бокса, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Напомним, советский и российский тренер по боксу Руслан Чапанов считается основоположником школы бокса Ингушетии. Он личный тренер ряда титулованных ингушских боксёров, в том числе олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева и чемпиона мира среди профессионалов Ахмеда Котиева. Чапанов является заслуженным тренером России по боксу и кикбоксингу. Знаменитый наставник в 2010 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.